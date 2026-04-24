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Policial

Cerca de 1000 jóvenes evacuados de discoteca clandestina en El Alto

El operativo conjunto que destapó actividades ilícitas en El Alto, con cerca de 1000 jóvenes involucrados.

Juan Marcelo Gonzáles

23/04/2026 21:09

Foto: Jóvenes en discoteca ilegal (Roberto Ergueta RED UNO)
El Alto

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El coronel Mario Medina Ordóñez, director General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, explicó los detalles de un operativo realizado en El Alto, en las inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto. El operativo destapó un local clandestino que operaba como discoteca, donde se encontraba más de 1000 jóvenes.

Medina resaltó que esta intervención se realizó como parte de una acción preventiva contra la trata y tráfico de personas, exponiendo a los jóvenes a riesgos significativos.

Bebidas adulteradas y condiciones insalubres

Además de la intervención en el local clandestino, se descubrió un camión con bebidas adulteradas que estaba siendo distribuido a locales de la zona.

“Este camión contenía alcohol adulterado que estaba siendo vendido ilegalmente, poniendo en peligro la salud de los jóvenes que asistían a estos lugares”, comentó la autoridad

El local también fue encontrado en condiciones insalubres, sin las mínimas medidas de seguridad, lo que aumentaba el riesgo para los estudiantes y asistentes.

Preocupación por la seguridad de los jóvenes

Medina subrayó que este tipo de locales representa una grave amenaza para los jóvenes, no solo en términos de salud, sino también en lo que respecta a la trata de personas.

“Es en estos ambientes donde se da la captación de personas para diversas formas de explotación, tanto sexual como comercial”, explicó.

La intervención fue preventiva, y destacó que la policía y el Ministerio Público seguirán trabajando para desmantelar estos espacios y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

“Estamos comprometidos en seguir combatiendo estos delitos con la colaboración de las autoridades locales y en garantizar que los jóvenes no se vean involucrados en situaciones de riesgo”, concluyó

El operativo continúa en otras zonas de El Alto, con la intención de erradicar los locales clandestinos y proteger la seguridad de los ciudadanos.

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