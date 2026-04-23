Autoridades investigan la muerte de un ciudadano brasileño en frontera

Un violento hecho de sangre se registró en la localidad fronteriza de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, donde fue asesinado a tiros el ciudadano brasileño Luiz Antônio Pereira Leite de Souza, conocido como “Tutunga”.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el cuerpo fue hallado por vecinos en una zona abierta del barrio Cristo Rey, alrededor de las 13:30. Personal de la división Homicidios se trasladó hasta el lugar y confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El examen forense determinó que el hombre murió a causa de múltiples impactos de bala que afectaron distintas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, cuello, pecho, espalda y extremidades, lo que evidencia la violencia del ataque.

En la escena del crimen, los investigadores recolectaron varios casquillos, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de las indagaciones para esclarecer el hecho.

Acribillan en San Matías a un exaspirante a concejal brasileño

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los autores ni establecer el móvil del crimen. Sin embargo, las autoridades presumen que el asesinato ocurrió varias horas antes de que el cuerpo fuera encontrado.

Según datos preliminares, “Tutunga”, oriundo de Cáceres, Brasil, contaba con antecedentes policiales en su país y, en el año 2000, fue candidato a concejal por el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La Policía continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que vuelve a poner en evidencia la inseguridad en zonas fronterizas.

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