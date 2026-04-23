Caso Apote: 35 aprehendidos van ante el juez este jueves mientras familia de fallecido exige justicia

El conflicto de tierras en la zona de Apote, departamento de Cochabamba, entra en una etapa judicial decisiva. Tras la muerte de un albañil por impacto de bala y el arresto de decenas de involucrados, la justicia fijó para este jueves la audiencia de medidas cautelares que definirá el futuro legal de los 35 aprehendidos.

Audiencia presencial en Tiquipaya

De acuerdo con información proporcionada por la defensa de los detenidos, la audiencia está programada para las 11:00 de la mañana en el municipio de Tiquipaya. El acto procesal será de carácter presencial, por lo que se espera un fuerte despliegue de seguridad para el traslado de los sospechosos desde las celdas de la FELCC en Quillacollo.

Los aprehendidos enfrentan cargos graves derivados del enfrentamiento del pasado lunes, entre los que destacan: portación de armas de fuego, posesión de sustancias ilícitas y enfrentamientos contra la fuerza pública.

El Comandante del Valle Bajo anunció que brindará un informe oficial la mañana de este jueves para detallar el estado de los detenidos y el protocolo de custodia previo a la sesión judicial.

Clamor por justicia: "Dejó cuatro hijos en la orfandad"

Mientras la justicia prepara la audiencia, el dolor se trasladó a las puertas de las celdas policiales. Familiares de la víctima fatal —un hombre de oficio albañil— se hicieron presentes en horas de la tarde para exigir que el crimen no quede impune.

Aunque hay 35 personas bajo custodia, las investigaciones continúan para identificar al autor material del disparo que terminó con la vida del trabajador. Las autoridades buscan determinar quiénes lideraron la movilización en Apote que derivó en la tragedia, mientras la zona permanece bajo vigilancia para evitar nuevos brotes de violencia por la disputa de terrenos.

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