TEMAS DE HOY:
El Alto inseguridad el alto UPEA

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Operativo en Apote: 34 arrestados tras violento intento de toma de tierras

La intervención policial en la zona derivó en enfrentamientos que dejaron un herido de bala. Entre los detenidos se hallaron armas blancas, sustancias controladas y distintivos de una barra brava local.

Milen Saavedra

20/04/2026 22:43

34 arrestados tras violento intento de toma de tierras en Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una jornada de alta tensión se vivió esta tarde en la zona de Apote, donde un contingente policial logró desarticular un intento de avasallamiento que terminó con enfrentamientos directos, personas heridas y el hallazgo de diversos elementos ilícitos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo, con el apoyo estratégico de la UTOP de Cercado, intervino en el sector tras reportes de que un grupo de personas intentaba tomar terrenos de manera ilegal. La acción policial permitió la captura de 34 individuos, quienes fueron sorprendidos amedrentando a comunarios y propietarios del lugar.

Durante la requisa y posterior reducción de los sospechosos, los efectivos policiales encontraron elementos que complican la situación jurídica de los implicados:

  • Armamento: Se incautaron armas punzocortantes y material inflamable.

  • Drogas: Se halló marihuana entre las pertenencias de los arrestados.

  • Vínculos: Se decomisaron banderas que identifican a los sospechosos como integrantes de la barra brava de un equipo de fútbol cochabambino.

La intervención no fue pacífica; se registraron enfrentamientos durante varios minutos antes de que la policía lograra retomar el control.

Reporte de Salud: Se ha confirmado la existencia de una persona herida por arma de fuego. Las autoridades aún investigan si el afectado es un comunario o un efectivo policial, y se espera un parte médico sobre su estado de salud.

Los 34 arrestados se encuentran actualmente prestando sus declaraciones informativas en el comando policial. Se aguarda un informe oficial detallado por parte del Comandante del Valle Bajo para esclarecer el origen de las armas de fuego y la logística detrás de este intento de toma ilegal en Apote.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD