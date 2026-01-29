Productores afectados por avasallamientos en Guarayos piden justicia y garantías

Productores de Las Londras, en el municipio de Guarayos, llegaron a la capital cruceña para exigir justicia y garantías que les permitan retomar sus actividades agrícolas, luego de verse afectados por avasallamientos.

Don Rivelino Ortega, uno de los productores afectados, relató que su principal demanda es poder acceder nuevamente a sus tierras para realizar la cosecha que les ha sido negada durante casi dos años.

“Nos sacaron a nosotros, nos cortaron el derecho al trabajo, nos cortaron todo esto… hemos pedido desde hace dos años hacer la cosecha, pero nunca lo pudimos hacer porque ellos se la llevaron”, explicó.

El productor indicó que más de 60 familias se han visto afectadas por esta situación, muchas de ellas con préstamos pendientes y hasta pérdida de sus viviendas.

“El compañero que está acá perdió su casa por nada, y ahorita yo también estoy en la zona roja del banco porque no hay trabajo. Nosotros queríamos subsistir con el aprovechamiento del cultivo”, añadió Ortega.

Consultado sobre la situación actual de Las Londras tras la intervención policial, Ortega señaló que los ocupantes ilegales siguen en el lugar y que, se esconden, para luego regresar.

Las familias afectadas esperan que las autoridades atiendan su pedido y les permitan recuperar el control de sus tierras para retomar sus actividades agrícolas y garantizar su sustento.

