Óscar Claros busca la alcaldía de Quillacollo con la alianza "Patria"

Bajo el lema "Obras claras con Óscar Claros", el abogado y experimentado político Óscar Octavio Claros Rivas presenta su postulación para la Alcaldía de Quillacollo en las próximas Elecciones Subnacionales 2026. El candidato, que representa a la alianza Patria, presentó un plan de gobierno enfocado en rescatar al municipio de lo que denomina un estado de "abandono".

Claros Rivas no es un desconocido en la arena política local y nacional. Con una trayectoria que incluye dos periodos como concejal de Quillacollo y una gestión como diputado nacional, el jurista apuesta por su experiencia en la administración pública como su principal carta de presentación. En el ámbito personal, se define como un hombre de fe y familia, padre de seis hijos y abuelo de siete nietos.

"No puedo quedar indiferente ante la problemática que está sufriendo Quillacollo. Quiero solucionar todos los problemas que tiene nuestra hermosa ciudad", afirmó el candidato durante el ciclo Conociendo al candidato.

El plan de la alianza Patria se asienta sobre pilares urgentes para el crecimiento del municipio:

Salud de tercer nivel: Ante el crecimiento demográfico (superando los 160.000 habitantes), Claros propone la construcción de un hospital de tercer nivel moderno y equipado.

Educación superior: El candidato se comprometió a gestionar y coadyuvar en la creación de una universidad propia para Quillacollo.

Modernización vial: Promete una cobertura total de pavimento rígido y flexible tanto en el área urbana como en las zonas rurales de todos los barrios.

Servicios básicos y prevención: Bajo la promesa de "Cero inundaciones" , su gestión priorizará el mantenimiento del alcantarillado y la solución definitiva a los desagües pluviales.

Desarrollo productivo: Se anunció la conclusión inmediata del matadero municipal, actualmente abandonado, para dinamizar la economía local.

El aspirante busca transformar a Quillacollo en un referente turístico, productivo y empresarial, apoyándose en la identidad cultural y religiosa de la región, especialmente el vínculo con la Virgen de Urcupiña. "Cuento con tu apoyo para hacer realidad estos anhelos que tenemos los quillacolleños", concluyó.

