Hiber Villafañe apuesta por la digitalización y la transparencia para Tiquipaya

En una nueva edición de “Conociendo Al Candidato”, conversamos con Hiber Villafañe Guardia, el rostro del FRI para la alcaldía de Tiquipaya. Con 54 años, padre de cinco hijos y una sólida formación como Administrador de Empresas con maestría en Dirección, Villafañe llega desde el Distrito 6 con una visión empresarial volcada al servicio público.

Villafañe no es ajeno a la gestión de recursos; su trayectoria como empresario privado es la carta de presentación con la que busca devolver la confianza al ciudadano. "Quiero ser alcalde porque Tiquipaya necesita recuperar su dignidad y credibilidad. Lo primero que haremos será ordenar la casa con transparencia total", afirmó de manera contundente.

El plan de gobierno del FRI para Tiquipaya se centra en modernizar la burocracia y fortalecer el sistema sanitario:

Gobierno Digital y Transparente: Propone la digitalización total de trámites. "Los ciudadanos podrán hacer seguimiento a sus procesos desde su celular. Instalaremos pantallas en la plaza y el municipio para que todos vean en qué se invierte cada centavo", explicó Villafañe.

Guerra contra la Corrupción: Anunció una auditoría integral desde el primer día de gestión para transparentar el estado financiero del municipio.

Salud con Equipamiento Real: Se comprometió a concluir el hospital de segundo nivel, pero haciendo énfasis en lo más crítico: la gestión de nuevos ítems para personal médico y la compra de equipamiento moderno.

Gestión 24/7: Bajo el lema de "cero corrupción", el candidato asegura que su equipo trabajará a tiempo completo para agilizar la inversión pública.

"Primero Dios, luego mi familia y hoy mi prioridad es Tiquipaya. Pido el apoyo para esta gente nueva que me acompaña; vamos a trabajar 24/7 para que el municipio sea cercano a su gente", concluyó el candidato.

