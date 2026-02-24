La Paz: ciudadanos acuden al TED en el segundo día para presentar excusas como jurados

Desde tempranas horas de la mañana se registraron filas en puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED), donde ciudadanos acudieron a presentar sus excusas para no cumplir funciones como jurados electorales.

Algunos asistentes llegaron incluso antes de que abran las ventanillas.

“¿A qué hora ha llegado?”, se consultó a una mujer en la fila. “A las 5:30”, respondió, mientras mostraba su certificado médico. Explicó que por motivos de salud no podrá asumir la responsabilidad el día de la votación.

Otro ciudadano indicó que también presentó documentación médica.

Entre los motivos más frecuentes también figura la militancia política. Una mujer explicó que fue registrada en un partido sin su consentimiento.

“No conocemos ese partido político”, afirmó al indicar que solicitará la anulación correspondiente.

Desde el TED recordaron que existen dos tipos de trámites: la excusa para no ejercer como jurado por causas justificadas —como enfermedad o fuerza mayor— y la solicitud de anulación de militancia cuando una persona aparece registrada en una organización política sin haber firmado o autorizado su inscripción.

Las autoridades informaron que la atención se realiza desde las 8:30 hasta las 16:00 y que el plazo para presentar excusas vence este domingo 1 de marzo, atendiendo hasta la última persona que se encuentre en fila.

Se recomienda a la población asistir con la documentación de respaldo correspondiente, ya que el incumplimiento injustificado del deber como jurado electoral puede derivar en sanciones económicas de más de Bs 1.600.

