Jurados que no asistan a la jornada electoral serán multados con Bs 1.650

El proceso electoral en el departamento de La Paz avanza con más de 53.000 jurados notificados; sin embargo, la atención se centra ahora en la advertencia sobre la sanción para quienes no cumplan con este deber ciudadano, ya que serán multados con Bs 1.650.

“Si uno ha sido sorteado jurado electoral y no asiste para cumplir con este mandato, efectivamente hay sanciones. La inasistencia injustificada conlleva una multa de 1.650 bolivianos”, afirmó el vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Antonio Condori.

La cifra fue calificada como significativa, debido a que es una suma bastante considerable, por lo que se exhortó a la población sorteada a asumir la responsabilidad asignada.

Aunque reconoció que muchas personas perciben la designación como un castigo, la autoridad insistió en que se trata de un mandato legal y un aporte a la democracia.

“Lamentablemente, la población piensa que es un castigo el hecho de haber sido designado como jurado electoral. En realidad, la regla es cumplir esta labor y las excusas son una excepción”, puntualizó.

El calendario electoral establece un plazo de siete días para la presentación de excusas, que vence el domingo 1 de marzo.

Además de la sanción económica, Condori recordó que el rol de jurado implica ser la máxima autoridad en la mesa de sufragio durante la jornada electoral, con la responsabilidad de garantizar la votación y el correcto llenado de actas. A cambio, reciben un estipendio de Bs 60 el día de la votación y asueto laboral al día siguiente.

En medio de la coyuntura institucional, y ante la falta de vocales titulares en el ente departamental, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral está asumiendo competencias para asegurar el desarrollo del proceso.

El vocal reiteró el llamado a los jurados sorteados a cumplir con su función para evitar sanciones económicas y garantizar la transparencia de las elecciones subnacionales en el departamento de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play