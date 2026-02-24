Atracadores de taxista terminan hospitalizados tras golpiza de comunarios en Cochabamba

La pareja acusada de atracar y golpear a un taxista en permanece internada con diagnóstico reservado en el Hospital Viedma, tras haber sido retenida y agredida por comunarios del municipio de Independencia.

El médico, Cristian Camacho, informó que ambos fueron trasladados por la Policía durante la madrugada y presentan múltiples contusiones. “La condición es estable. Llegaron aparentemente golpeados y se están realizando las valoraciones para confirmar o descartar otras lesiones”, señaló.

La mujer se encuentra estable y presenta una fractura en la muñeca, por lo que recibe estudios complementarios. En cuanto al varón, el médico indicó que tiene múltiples contusiones en todo el cuerpo y es sometido a tomografías para descartar lesiones internas. Aunque ambos están estables, aclaró que aún no se puede afirmar que estén fuera de peligro.

Según los antecedentes, los comunarios capturaron a la pareja tras identificar que circulaban en un vehículo reportado como robado por un taxista, quien fue golpeado, maniatado y abandonado en plena vía pública.

Tras la aprehensión, los pobladores agredieron al hombre, lo desnudaron y lo trasladaron por distintas calles hasta exhibirlo en la plaza principal. La mujer también fue golpeada y, como señal de escarmiento, le cortaron el cabello.

La Policía logró intervenir y evacuar a los sospechosos a un centro médico para su atención. El caso se encuentra en investigación para esclarecer tanto el presunto atraco como las agresiones posteriores.

Mira la programación en Red Uno Play