TEMAS DE HOY:

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Atracadores de taxista terminan hospitalizados tras golpiza de comunarios en Cochabamba

La mujer se encuentra estable y presenta una fractura en la muñeca, por lo que recibe estudios complementarios. En cuanto al varón, el médico indicó que tiene múltiples contusiones en todo el cuerpo y es sometido a tomografías para descartar lesiones internas.

Cristina Cotari

24/02/2026 7:46

Uno de los presuntos atracadores ingresa al hospital Viedma. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

La pareja acusada de atracar y golpear a un taxista en permanece internada con diagnóstico reservado en el Hospital Viedma, tras haber sido retenida y agredida por comunarios del municipio de Independencia.

El médico, Cristian Camacho, informó que ambos fueron trasladados por la Policía durante la madrugada y presentan múltiples contusiones. “La condición es estable. Llegaron aparentemente golpeados y se están realizando las valoraciones para confirmar o descartar otras lesiones”, señaló.

 

 

La mujer se encuentra estable y presenta una fractura en la muñeca, por lo que recibe estudios complementarios. En cuanto al varón, el médico indicó que tiene múltiples contusiones en todo el cuerpo y es sometido a tomografías para descartar lesiones internas. Aunque ambos están estables, aclaró que aún no se puede afirmar que estén fuera de peligro.

Según los antecedentes, los comunarios capturaron a la pareja tras identificar que circulaban en un vehículo reportado como robado por un taxista, quien fue golpeado, maniatado y abandonado en plena vía pública.

Tras la aprehensión, los pobladores agredieron al hombre, lo desnudaron y lo trasladaron por distintas calles hasta exhibirlo en la plaza principal. La mujer también fue golpeada y, como señal de escarmiento, le cortaron el cabello.

La Policía logró intervenir y evacuar a los sospechosos a un centro médico para su atención. El caso se encuentra en investigación para esclarecer tanto el presunto atraco como las agresiones posteriores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD