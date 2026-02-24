Retiran de la clínica el cuerpo de menor atropellada en el Plan 3000

En horas de la noche se realizó el retiro del cuerpo sin vida de la estudiante de 16 años para ser trasladado desde el centro médico hacia la morgue judicial de La Pampa de la Isla. En el lugar, el médico forense de turno realizará la autopsia requerida por la normativa vigente.

La familia de la menor, visiblemente afectada, acompaña el traslado mientras agiliza los trámites administrativos para la entrega de los restos.

Los allegados se mantienen firmes en su postura de no abandonar el caso hasta que se esclarezcan las circunstancias exactas del atropello.

La víctima, que cursaba la pre-promoción, no logró sobrevivir a las graves fracturas sufridas y golpes en la cabeza. El impacto ocurrió a las 13:30, cuando un micro de la línea 105 la embistió a alta velocidad mientras ella se dirigía a sus clases.

El conductor involucrado permanece actualmente en calidad de aprehendido en las celdas de la Unidad Operativa de Tránsito del Plan Tres Mil. En las próximas horas, el sindicado deberá prestar su declaración informativa para que el Ministerio Público defina su situación legal.

La hermana de la víctima, en medio de un profundo dolor, relató la magnitud de las lesiones sufridas por la menor de 16 años a causa del fuerte impacto.

“La destrozó completamente, ese micrero iba a muy alta velocidad; le quebró las piernas, el brazo, la cabeza estaba destrozada”, declaró la familiar ante los medios.

Con un clamor desesperado, la joven exigió que el conductor del micro de la línea 105 reciba la sanción correspondiente por la muerte de la estudiante de pre-promoción. “Pedimos justicia por mi hermana, era una niña y tenía mucho por vivir; a todas las autoridades les pedimos que esto no quede impune”, enfatizó la hermana de la menor.

