COB afina pliego petitorio y alista pedido de incremento salarial

La Central Obrera Boliviana (COB) realizó este lunes un ampliado en la ciudad de La Paz para ultimar detalles del pliego petitorio que será presentado al Gobierno en los próximos días. Entre los principales puntos figura la solicitud de un incremento salarial para la gestión 2026.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que el documento ya se encuentra elaborado y actualmente atraviesa una fase final de ajustes antes de su entrega formal al Ejecutivo.

“Vamos a llamar a una conferencia de prensa que seguramente vamos a dar más detalles de las resoluciones que ha tenido este ampliado; en ese sentido, el pliego petitorio ya está elaborado, estamos haciendo los últimos retoques y seguramente vamos a presentarlo al Gobierno central”, declaró Argollo.

Análisis de la coyuntura

Durante el ampliado, los representantes sindicales también evaluaron la situación económica y laboral de los primeros meses del año, así como las demandas pendientes de distintos sectores afiliados.

Si bien la dirigencia confirmó que se solicitará un incremento salarial, no se precisó el porcentaje que planteará la organización. Además, el pliego incluye propuestas orientadas a atender a sectores no asalariados, mediante proyectos productivos e inversiones que fortalezcan su estabilidad económica.

