TCP lanza jornadas nacionales para resolver más de 18.000 procesos pendientes

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó que, tras casi tres meses de gestión, logró avanzar entre un 85% y 90% en la resolución de más de 800 causas pendientes en la Comisión de Admisión y anunció la realización de jornadas nacionales para descongestionar más de 18.000 procesos heredados de anteriores administraciones.

“Desde la gestión pasada cuando asumimos funciones como magistrados fue precisamente una de las primeras cuestionantes que hicimos, pero con el sano objetivo de brindar respuestas efectivas”, señaló la presidenta del TCP, Paola Prudencio.

En conferencia de prensa, junto a los magistrados Edson Dávalos y Boris Arias, explicó que uno de los principales desafíos al asumir funciones fue el alto número de causas sin atención.

Indicó que, tras el cese de funciones de las exautoridades a finales de noviembre, se comenzó a materializar una estrategia orientada a reducir la mora procesal.

Entre las medidas adoptadas mencionó la emisión de sentencias de avocación y el fortalecimiento de la Unidad de Unificación Jurisprudencial, instancia que —según afirmó— durante los últimos años no rindió ningún trabajo objetivo ni efectivo y que ahora está siendo reestructurada para unificar criterios y consolidar doctrina constitucional.

Respecto a la Comisión de Admisión, explicó que el trabajo iniciado en noviembre permitió resolver la mayoría de las más de 800 causas que estaban pendientes.

“Hemos logrado cerca al 85, quizás cerca al 90% de resolución de todo ese cúmulo de causas que se encontraban en el olvido”, destacó.

Las primeras jornadas nacionales de descongestión se realizarán en Cochabamba los días 27 y 28 de febrero, con la participación de vocales constitucionales, jueces en materia penal, el Colegio de Abogados y representantes de la universidad. En esta fase también participarán delegaciones de Tarija y Chuquisaca.

El magistrado Edson Dávalos explicó que las jornadas abordarán cuatro ejes principales: la descongestión de las más de 18.000 causas en el TCP; la resolución total de los procesos pendientes en la Comisión de Admisión; la reducción de la mora procesal y la retardación de justicia en los nueve departamentos a través de las salas constitucionales; y la unificación de procedimientos y jurisprudencia, especialmente en el tratamiento de audiencias tutelares.

“Queremos enfrentar de manera directa la existencia de esta gran cantidad de causas heredadas y dar una respuesta rápida y efectiva”, sostuvo el magistrado, quien adelantó que las jornadas continuarán posteriormente en La Paz y Santa Cruz.

Las autoridades del TCP señalaron que el objetivo es materializar el acceso efectivo a la justicia, reducir los tiempos de resolución y uniformar criterios en todo el país, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución.

