¿Cómo estará el clima hoy? Domingo lluvioso en gran parte de las capitales bolivianas

De acuerdo con el pronóstico oficial para las ciudades capitales, este domingo se presentará inestable en la mayoría de las regiones. Se recomienda a la población tomar previsiones debido a la alta probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y noche.

Occidente y Altiplano: Frío y tormentas

Las ciudades de la zona andina presentarán cielos nublados y tormentas eléctricas durante la tarde:

La Paz: Temperatura mínima de 8°C y máxima de 19°C . Se esperan tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.

El Alto: Una jornada fría con una mínima de 3°C y máxima de 15°C . El reporte indica tormentas eléctricas vespertinas.

Oruro: Mínima de 6°C y máxima de 18°C . Predominarán las tormentas eléctricas en la tarde y lluvias nocturnas.

Potosí: Temperatura mínima de 7°C y máxima de 19°C, con presencia de lluvias desde la mañana y tormentas por la tarde.

Valles: Clima templado con lluvias intermitentes

Cochabamba: La temperatura oscilará entre los 14°C y los 24°C . Se registrarán lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde.

Sucre: Jornada agradable con una mínima de 12°C y máxima de 23°C . El cielo permanecerá nublado con lluvias ligeras por la mañana.

Tarija: Un ambiente más cálido con una mínima de 14°C y una máxima de 30°C. Se pronostican tormentas eléctricas durante la tarde.

Oriente y Norte: Calor y humedad

En las regiones bajas se mantendrán temperaturas elevadas, aunque acompañadas de precipitaciones:

Santa Cruz: El termómetro marcará entre 22°C y 32°C . Se esperan lluvias por la mañana y tarde, con nubosidad por la noche.

Trinidad: Mínima de 23°C y máxima de 31°C , con lluvias constantes durante la mañana y tarde.

Cobija: Clima caluroso con una mínima de 23°C y máxima de 33°C. Se registrarán lluvias intermitentes a lo largo del día.

Mira la programación en Red Uno Play