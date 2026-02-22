¿Cómo estará el clima hoy? Domingo lluvioso en gran parte de las capitales bolivianas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé una jornada marcada por precipitaciones y tormentas eléctricas en el occidente, valles y el oriente del país este 22 de febrero.
22/02/2026 9:46
De acuerdo con el pronóstico oficial para las ciudades capitales, este domingo se presentará inestable en la mayoría de las regiones. Se recomienda a la población tomar previsiones debido a la alta probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y noche.
Occidente y Altiplano: Frío y tormentas
Las ciudades de la zona andina presentarán cielos nublados y tormentas eléctricas durante la tarde:
La Paz: Temperatura mínima de 8°C y máxima de 19°C. Se esperan tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.
El Alto: Una jornada fría con una mínima de 3°C y máxima de 15°C. El reporte indica tormentas eléctricas vespertinas.
Oruro: Mínima de 6°C y máxima de 18°C. Predominarán las tormentas eléctricas en la tarde y lluvias nocturnas.
Potosí: Temperatura mínima de 7°C y máxima de 19°C, con presencia de lluvias desde la mañana y tormentas por la tarde.
Valles: Clima templado con lluvias intermitentes
Cochabamba: La temperatura oscilará entre los 14°C y los 24°C. Se registrarán lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde.
Sucre: Jornada agradable con una mínima de 12°C y máxima de 23°C. El cielo permanecerá nublado con lluvias ligeras por la mañana.
Tarija: Un ambiente más cálido con una mínima de 14°C y una máxima de 30°C. Se pronostican tormentas eléctricas durante la tarde.
Oriente y Norte: Calor y humedad
En las regiones bajas se mantendrán temperaturas elevadas, aunque acompañadas de precipitaciones:
Santa Cruz: El termómetro marcará entre 22°C y 32°C. Se esperan lluvias por la mañana y tarde, con nubosidad por la noche.
Trinidad: Mínima de 23°C y máxima de 31°C, con lluvias constantes durante la mañana y tarde.
Cobija: Clima caluroso con una mínima de 23°C y máxima de 33°C. Se registrarán lluvias intermitentes a lo largo del día.
