SEDEM anuncia cambios en el subsidio prenatal y de lactancia

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) anunció la renovación del paquete del subsidio prenatal y de lactancia para la gestión 2026, con un enfoque en alimentos más saludables, mayor aporte nutricional y reducción de productos ultraprocesados.

La reconfiguración busca combatir problemas como la anemia, la malnutrición y el sobrepeso en mujeres gestantes, madres lactantes y niños.

Más proteínas y menos azúcar

De acuerdo con la Gerencia de Subsidios del SEDEM, el nuevo paquete prioriza la calidad nutricional, incorporando:

Mayor contenido de proteínas y productos cárnicos

Incremento en la dosificación de hierro

Reducción progresiva de azúcares, harinas refinadas y alimentos procesados

Entre los ajustes más destacados está la duplicación de productos solicitados por las beneficiarias, como quinua, maní y frejol, en respuesta a mesas técnicas desarrolladas con las propias madres.

Trabajo interinstitucional

En enero, el SEDEM, junto al Ministerio de Salud y Deportes y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), avanzaron en una reconfiguración profunda del subsidio.

Durante la cuarta reunión interinstitucional se evaluaron los productos que actualmente conforman el paquete. Según la Unidad de Alimentación y Nutrición (UAN), 41 de los 66 productos vigentes fueron aceptados, principalmente lácteos, frutas, verduras y cárnicos.

Respuesta a indicadores preocupantes

Datos presentados por la UAN revelan que la anemia supera el 50% en madres y niños en Bolivia. Además, en la última década se registró un incremento sostenido del sobrepeso y la obesidad, asociado al consumo excesivo de azúcares y carbohidratos.

Frente a este escenario, las instituciones coincidieron en la necesidad de corregir la composición del subsidio y orientar el paquete hacia alimentos más naturales, con mayor valor nutricional.

El nuevo paquete se implementará de manera progresiva durante la gestión 2026, con el objetivo de lograr la aceptación y conformidad de las beneficiarias y fortalecer la canasta familiar.

