“Aquí estoy, como te lo prometí”: el conmovedor mensaje de la esposa de David Santalla

Recordó el cariño que el artista siempre manifestó por su público y agradeció las muestras de afecto recibidas durante los momentos más difíciles.

Red Uno de Bolivia

21/02/2026 16:21

Chuquisaca, Bolivia

En medio de la creciente preocupación por la salud del reconocido comediante boliviano David Santalla, su esposa, Sandra Saavedra, compartió en redes sociales un mensaje cargado de amor, tristeza y fortaleza, horas antes de confirmarse su fallecimiento.

“Aquí estoy David, como te lo prometí y como se lo prometí a Dios, aquí estoy”, escribió Saavedra, acompañando sus palabras con muestras públicas de apoyo y acompañamiento constante.

En otro mensaje, recordó el cariño que el artista siempre manifestó por su público y agradeció las muestras de afecto recibidas durante los momentos más difíciles.

“Siempre me dijo, no quiero que me olviden. Quiero agradecer todas las llamadas que recibe David… él les escucha, aunque no pueda hablarles. Gracias a los que han podido comunicarse y los que intentan hacerlo”.

El comediante falleció este sábado a las 15:20 en la ciudad de Sucre, en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), donde se encontraba internado debido a complicaciones en su estado de salud.

Las palabras de su esposa conmovieron a seguidores y colegas, quienes continúan expresando mensajes de despedida y reconocimiento a la trayectoria de uno de los grandes referentes del humor boliviano.

