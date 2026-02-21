Escaparon del baúl: dos jóvenes denuncian intento de secuestro en Santa Cruz

La zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, fue escenario de un suceso de extrema violencia cuando dos jóvenes de 24 años fueron víctimas de un secuestro grupal en el barrio Guapurú 2. El ataque fue perpetrado por seis sujetos armados que interceptaron a los amigos y los obligaron a ingresar al maletero de un vehículo plomo.

De acuerdo con el relato de uno de los afectados, la resistencia física fue la clave para salvar sus vidas en medio de la crisis.

“Nos metieron al maletero a mí y a mi amigo; forcejeé con los maleantes, golpeé el asiento, abrí la puerta y grité para pedir ayuda afuera”, explicó el joven.

Los delincuentes, que portaban cuchillos, armas de fuego, palos y sogas, mantuvieron bajo terror a los retenidos durante todo el trayecto. “Solo nos dijeron que nos iban a matar, que nos iban a botar en la fosa de Guapilo”, relató una de las víctimas tras lograr el escape.

Ambos jóvenes presentaban heridas tras ser golpeados brutalmente en el rostro y el estómago con palos durante el forcejeo. Los captores no conformes con la agresión física, sustrajeron teléfonos, billeteras y fotografiaron las identificaciones de las víctimas antes de que estas lograran saltar del auto.

De acuerdo a una de las víctimas, el vehículo utilizado para el crimen circulaba con una placa clonada que no coincidía con el registro original. Tras la huida de los jóvenes en las inmediaciones del 8vo anillo, los seis agresores emprendieron la fuga y continúan con paradero desconocido. En este sentido, se espera que la denuncia formal ante la FELCC permita identificar a los agresores.

