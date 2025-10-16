TEMAS DE HOY:
Robo bicicleta hombre encadenado Abuso a menores

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Subí al auto o te matamos”: Bailarín denuncia intento de secuestro en Argentina | VIDEO

Un joven denunció que un conductor de app lo dejó en otra dirección y luego intentaron secuestrarlo. El hecho fue captado por cámaras de seguridad.

Red Uno de Bolivia

15/10/2025 20:17

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

El bailarín Damián Luque denunció haber sido víctima de un intento de secuestro tras solicitar un viaje por aplicación en Villa Dorrego, Argentina. El caso fue reportado por el medio local Todo Noticias (TN) y generó alarma en la comunidad.

El hecho ocurrió cuando Luque se dirigía al cumpleaños de una amiga. Según su testimonio, el conductor de un Peugeot gris tomó una ruta distinta a la marcada en la app y lo dejó en una dirección incorrecta.

“El conductor me dijo: ‘Llegamos’, y me dejó en un lugar que no era”, relató el joven.

Minutos después de haber bajado del vehículo, tres individuos intentaron forzarlo a subir a otro auto. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del intento de secuestro.

En las imágenes se observa cómo los agresores se acercan a Luque y tratan de reducirlo. El joven logró escapar gracias a sus gritos, que alertaron a vecinos de la zona, generando una rápida respuesta policial.

El hecho ha generado preocupación en la zona. Las autoridades locales ya activaron operativos de búsqueda para identificar a los responsables, mientras se revisan registros de vehículos y cámaras de vigilancia.

El caso se suma a otras denuncias recientes sobre inseguridad vinculada a servicios de transporte por aplicación en distintas ciudades del país.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD