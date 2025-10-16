El bailarín Damián Luque denunció haber sido víctima de un intento de secuestro tras solicitar un viaje por aplicación en Villa Dorrego, Argentina. El caso fue reportado por el medio local Todo Noticias (TN) y generó alarma en la comunidad.

El hecho ocurrió cuando Luque se dirigía al cumpleaños de una amiga. Según su testimonio, el conductor de un Peugeot gris tomó una ruta distinta a la marcada en la app y lo dejó en una dirección incorrecta.

“El conductor me dijo: ‘Llegamos’, y me dejó en un lugar que no era”, relató el joven.

Minutos después de haber bajado del vehículo, tres individuos intentaron forzarlo a subir a otro auto. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del intento de secuestro.

En las imágenes se observa cómo los agresores se acercan a Luque y tratan de reducirlo. El joven logró escapar gracias a sus gritos, que alertaron a vecinos de la zona, generando una rápida respuesta policial.

El hecho ha generado preocupación en la zona. Las autoridades locales ya activaron operativos de búsqueda para identificar a los responsables, mientras se revisan registros de vehículos y cámaras de vigilancia.

El caso se suma a otras denuncias recientes sobre inseguridad vinculada a servicios de transporte por aplicación en distintas ciudades del país.

