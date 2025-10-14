Video: ¡Terribles imágenes! Así un auto se subió a la acera y atropelló a siete peatones

Un terrible atropello a siete personas se registró en el cruce de las avenidas General Paz y 9 de Julio, en el centro de Córdoba, Argentina, donde un vehículo se subió a la acera a gran velocidad e impactó contra los peatones.

Las imágenes del hecho fueron difundidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron. En ellas se observa cómo un automóvil Ford Fiesta pierde el control antes de embestir a las víctimas. Hasta el momento, las autoridades no lograron determinar las causas del accidente.

Personal del Servicio de Emergencias y de la Policía de Córdoba llegó al lugar en pocos minutos para asistir a los heridos, algunos de los cuales presentan lesiones de gravedad.

Por ahora, la gravedad de las heridas de las víctimas se encuentra en evaluación médica. En el video grabado por testigos se escucha que una de las personas quedó atrapada debajo del vehículo, mientras que el conductor se negaba a descender del auto e incluso intentaba encenderlo nuevamente.

También se observa que una motocicleta fue afectada por el impacto, pero lo más impactante son las imágenes de los heridos y familiares consternados, algunos de los cuales intentaron reaccionar contra el chofer al presenciar la escena.

Mira la programación en Red Uno Play