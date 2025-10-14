PIB de Bolivia cae 2,40% al primer semestre de 2025, según el INE

El director del INE, Humberto Arandia, atribuyó la contracción a una “coyuntura desfavorable” y al exceso de bloqueos en el país.
14/10/2025 15:15
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, presentó en la ciudad de La Paz el Cambio de Año Base de Referencia de las Cuentas Nacionales de Bolivia y reportó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 2,40% durante el primer semestre de 2025.
Según Arandia, este resultado responde a una coyuntura económica y política desfavorable, agravada por el exceso de bloqueos que afectaron el transporte y la cadena productiva nacional.
“Al primer semestre de 2025, Bolivia registró una tasa de crecimiento negativa de 2,40%”, precisó el director del INE.
Durante su exposición, Arandia destacó un desempeño positivo en sectores como agricultura, silvicultura, ganadería, actividades financieras, alojamiento, servicios de comida e industrias manufactureras. Sin embargo, transporte, comercio y actividades inmobiliarias mostraron tasas negativas.
“Producto de la coyuntura política desfavorable, los bloqueos que se registraron en marzo, mayo y junio de 2025 afectaron no solo al transporte, sino a toda la cadena productiva”, añadió.
En su reporte, el INE informó que las actividades extractivas tuvieron una contracción del 12,98%, impulsada principalmente por la caída de la extracción minera (–9,90%) y de petróleo y gas natural (–18,54%).
La producción de oro se redujo de manera significativa, mientras que estaño, zinc y plata mostraron un comportamiento positivo.
En contraste, la agricultura y actividades conexas crecieron 8,25%, impulsadas por un incremento del 24% en la producción de soya. No obstante, la ganadería descendió 2,02% debido a una menor producción de pollos y ganado bovino.
El sector industrial de alimentos presentó un crecimiento moderado del 0,61%, aunque se vio afectado por la caída en la producción láctea (–6,93%) y la elaboración de azúcar y melazas (–15,31%).
Por otro lado, la harina y torta de soya aumentaron 8,97%, mientras que la producción de aceite refinado se redujo 4,74%.
(Con información de ABI)
