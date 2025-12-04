Gobierno busca sacar a Bolivia de la 'lista gris' del GAFI

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, posesionó a Carlos Jáuregui como nuevo director ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que dijo asumir el compromiso con la tarea de sacar a Bolivia de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Bolivia.

“La primera tarea es trabajar para poder sacar la lista gris de la GAFI a Bolivia y recuperar el lugar que se merece nuestro país en el mundo. Devolver la confianza al país, la seguridad jurídica que permitirá atraer inversión extranjera”, explicó Jauregui.

Por su parte, el ministro Espinoza remarcó que junto al director de la UIF se han planteado el desafío de recuperar el carácter técnico de la institución con el objetivo de perseguir el flujo del dinero relacionado con los ilícitos.

“La UIF fue vista como el brazo de castigo político que usaban los gobiernos de Evo y de Arce para perseguir a gente que no pensaba como ellos y descuidaron su razón de ser, evitar que entre a la lista gris, hoy nos planteamos recuperar el carácter técnico de la unidad estratégica”, explicó.

El GAFI, al que se han adherido 187 países en el mundo, es el organismo intergubernamental que lidera la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que promueve el cumplimiento de estándares internacionales para prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.

Según los estándares del GAFI, las técnicas especiales de investigación son una herramienta clave para la lucha contra el lavado de activos y deben estar expresamente contempladas en una norma con rango de ley.

La “lista gris” es un registro público de países que, según el GAFI, presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros. Estos países son considerados “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.

