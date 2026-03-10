¡Hallazgo espacial! Descubren una "Supertierra" a 91 años luz que desafía los límites de la astronomía

Un equipo internacional de astrónomos marcó un nuevo hito en la exploración del cosmos al confirmar la existencia de una “supertierra” orbitando la estrella HD 176986. El descubrimiento, publicado recientemente en la prestigiosa revista Astronomy and Astrophysics, añade un tercer integrante a un sistema solar vecino ubicado a solo 91 años luz de distancia.

Un sistema de tres mundos

La estrella anfitriona, una enana naranja algo más pequeña y fría que nuestro Sol, ya era conocida por albergar dos planetas que completan sus órbitas en tiempo récord (6 y 16 días). Sin embargo, el nuevo protagonista, bautizado como HD 176986 d, se encuentra en una región más externa, completando una vuelta alrededor de su sol cada 61 días.

Lo que hace especial a este hallazgo es su naturaleza: se trata de un planeta rocoso con una masa siete veces mayor a la de la Tierra. En el vasto catálogo de exoplanetas, encontrar mundos de este tamaño que estén relativamente alejados de su estrella es una tarea titánica para la ciencia actual, según publica TN.

Así se vería el nuevo planeta descubierto en la estrella HD 176986. Foto: Gabriel Perez Díaz/IAC/TN.

Tecnología de punta contra el "ruido" estelar

Detectar señales tan débiles requiere una precisión quirúrgica. Los científicos explicaron que el principal desafío es no confundir el movimiento de un planeta con las manchas o tormentas magnéticas de la propia estrella.

Para lograr la confirmación, se necesitaron más de 350 noches de observación utilizando los instrumentos más potentes del mundo:

Los espectrógrafos HARPS y ESPRESSO en Chile.

El HARPS-N en las Islas Canarias (España).

El software YARARA, una herramienta de vanguardia capaz de "limpiar" los datos y eliminar las interferencias estelares.

Este nuevo planeta se ubica a 91 años luz de la Tierra. Imagen ilustrativa generada con IA/TN.

¿Por qué es importante?

Hasta la fecha, solo se conocen cerca de una docena de planetas con una masa inferior a siete tierras y un periodo orbital superior a los 50 días. El hallazgo de HD 176986 d no solo amplía nuestro mapa de vecindad galáctica, sino que demuestra que la tecnología actual finalmente es capaz de encontrar mundos más pequeños y distantes, similares a los de nuestro propio sistema solar, abriendo la puerta a futuros descubrimientos de planetas potencialmente habitables.

