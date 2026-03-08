¡Alerta! WhatsApp Plus ya no será gratis, pero te permitirá cambiarlo todo: Conozca los detalles

La idea de pagar por usar WhatsApp vuelve a asomar. No para enviar mensajes —eso seguirá siendo gratis—, pero sí para acceder a funciones adicionales dentro de la aplicación. Según ha adelantado WABetaInfo, la compañía está desarrollando un nuevo plan de suscripción opcional llamado WhatsApp Plus, pensado para quienes quieran personalizar más la app y añadir algunas herramientas extra.

Se trata de una función en desarrollo para Android y iOS que todavía no se ha lanzado públicamente. Sin embargo, los indicios encontrados en el código de versiones beta permiten hacerse una idea bastante clara de por dónde va la estrategia.

Meta está preparando el lanzamiento de esta alternativa de manera 100% oficial, y como una versión paralela a WhatsApp y WhatsApp Business.

Estos son los cambios que podrán hacer los usuarios:

¿Quieres que la tipografía de los chats sea diferente?

Puedes cambiarla por una amplia variedad de tipos de letra. ¿Te gustaría tener un sonido peculiar para cada persona que te escriba en WhatsApp? Puedes hacerlo.

Todo esto y mucho más es lo que permitía hace tiempo el APK de WhatsApp Plus, y parece que la compañía ahora quiere convertir todo esto en algo legal y oficial. Porque, por si no lo recuerdas, utilizar este servicio no estaba bien visto por la propia Meta, quien podía cerrarte la cuenta si detectaba que hacías uso de él.

¿No te gusta el color verde?

Si pagas por WhatsApp Plus, podrás hacer que toda la interfaz cambie el color verde por un rosa, amarillo o el tono que quieras. Habrá un total de 19 colores disponibles, y cada uno de los elementos de la interfaz podrá ser coloreado a tu gusto: desde las burbujas de los chats hasta los iconos.

También se han encontrado detalles que cambian por completo el aspecto de la interfaz, modificando los iconos y colores para tener un aspecto más futurista o más clásico. Estos podrían ser temas aplicables para tener un WhatsApp completamente diferente a lo que has estado utilizando desde hace años. De hecho, si alguna vez has instalado el APK de WhatsApp Plus, sabes de lo que hablamos.

Podrás fijar hasta tres conversaciones

Ahora bien, el pago mensual no solo te permitirá poner WhatsApp a tu gusto: también se esperan algunas funciones para gestionar los chats, como poder fijar hasta 3 conversaciones y no solo una como ahora. Además, Meta también está trabajando en implementar una amplia biblioteca de sonidos y tonos de llamada para tener un control absoluto de la app en el apartado sonoro.

¿Cuánto costará WhatsApp Plus?

Es una completa incógnita. Probablemente, Meta incluya una suscripción económica como ya hizo en su día con el pago obligatorio por el servicio, aunque todavía no está claro si solo habrá un plan o se implementarán diferentes niveles.

¿Cuándo llega?

Tampoco es algo que sepamos por ahora. Desde WABetaInfo ya han detectado todas las evidencias en la app de WhatsApp, pero podrían pasar meses hasta que algo así esté disponible a nivel mundial. Por ahora debes seguir aguantando el color verde.

Fuente: 20 bits / Hipertextual.

