Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo 8 de marzo en Bolivia

La brecha entre el mercado oficial y el paralelo continúa siendo significativa, por lo que el precio del dólar informal se ha convertido en una referencia frecuente para algunas operaciones comerciales y financieras en el país.
08/03/2026 16:04
El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró un leve incremento la tarde de este domingo 8 de marzo, de acuerdo con datos difundidos por plataformas digitales que monitorean la cotización de la divisa en este segmento.
Datos del portal dolarboliviahoy.com señalan cifras similares, con una cotización cercana a Bs 9,51 para la compra y Bs 9,46 para la venta.
En tanto, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza los valores cada 15 minutos, también reporta un incremento en el precio de compra frente a los registros del día previo.
Diferencia con el dólar oficial
Mientras tanto, el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene sin variaciones.
Para este domingo, el dólar oficial se ubica en:
