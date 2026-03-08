TEMAS DE HOY:
Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo 8 de marzo en Bolivia

La brecha entre el mercado oficial y el paralelo continúa siendo significativa, por lo que el precio del dólar informal se ha convertido en una referencia frecuente para algunas operaciones comerciales y financieras en el país.

Cristina Cotari

08/03/2026 16:04

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo. Foto: RR.SS.
Bolivia

El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró un leve incremento la tarde de este domingo 8 de marzo, de acuerdo con datos difundidos por plataformas digitales que monitorean la cotización de la divisa en este segmento.

Según reportes actualizados indican que el dólar paralelo se cotiza aproximadamente en Bs 9,50 para la compra y Bs 9,47 para la venta, valores que reflejan una ligera subida respecto a la jornada anterior.

Datos del portal dolarboliviahoy.com señalan cifras similares, con una cotización cercana a Bs 9,51 para la compra y Bs 9,46 para la venta.

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo.

En tanto, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza los valores cada 15 minutos, también reporta un incremento en el precio de compra frente a los registros del día previo.

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este domingo.

Diferencia con el dólar oficial

Mientras tanto, el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene sin variaciones.

Para este domingo, el dólar oficial se ubica en:

  • Bs 6,86 para la compra
  • Bs 6,96 para la venta

La brecha entre el mercado oficial y el paralelo continúa siendo significativa, por lo que el precio del dólar informal se ha convertido en una referencia frecuente para algunas operaciones comerciales y financieras en el país.

