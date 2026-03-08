TEMAS DE HOY:
Policial

Can antidroga “Milán” frustra envío de droga en la Terminal de Tarija

En el marco de las labores de interdicción al narcotráfico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) lograron detectar una encomienda que contenía marihuana durante un operativo de control realizado en la Terminal de Buses de la ciudad de Tarija.

Juan Marcelo Gonzáles

08/03/2026 12:14

Foto: Can antidroga en control (FELCN)
Tarija

El hallazgo fue posible gracias a la intervención del can antidroga “Milán”, que durante la revisión de encomiendas emitió una alerta positiva ante una caja que había sido enviada desde el departamento de Cochabamba.

Tras la señal del can especializado, los agentes procedieron a abrir el paquete para realizar la verificación correspondiente.

Cinco paquetes con droga

Durante la inspección se encontraron cinco paquetes que contenían una hierba verduzca en su interior. Posteriormente, los efectivos realizaron la prueba de campo, la cual dio resultado positivo para marihuana.

La sustancia controlada fue secuestrada como parte del procedimiento y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Controles contra el narcotráfico

Desde la FELCN señalaron que este tipo de operativos forma parte de los controles permanentes en terminales y puntos estratégicos del país, con el objetivo de evitar el traslado de sustancias controladas mediante encomiendas u otros medios de transporte.

El resultado del operativo refuerza el trabajo de interdicción y la lucha frontal contra el narcotráfico, en la que los canes especializados cumplen un papel clave en la detección de drogas ocultas en equipajes y paquetes.

