Santa Cruz bordea los 5.000 casos de chikungunya y registra seis fallecidos en lo que va del año

Los casos de chikungunya continúan en ascenso en el departamento de Santa Cruz y ya rozan los cinco mil contagios en lo que va del año. Autoridades sanitarias alertaron que la enfermedad mantiene una tendencia creciente durante las primeras semanas de 2026.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, informó que solo en la última semana se confirmaron 691 nuevos casos, lo que eleva la cifra acumulada a 4.973 contagios en las primeras nueve semanas del año.

“Estamos viviendo una sindemia en el departamento de Santa Cruz, la situación de la enfermedad de chikungunya continúa en ascenso. Esta semana hemos tenido 691 casos positivos, lo que nos sitúa con 4.973 casos en lo que va del año”, señaló la autoridad.

Según el reporte epidemiológico, la positividad alcanza el 54%, reflejando la alta circulación del virus en la región.

Actualmente 33 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales cinco permanecen en unidades de terapia intensiva. Hasta la fecha, el Sedes confirmó seis fallecidos asociados a la enfermedad.

Las autoridades sanitarias también informaron que los centros de salud continúan recibiendo pacientes con chikungunya e influenza, lo que mantiene en alerta al sistema de salud.

Recomendaciones

Ante el incremento de casos, el Sedes reiteró el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos, principal vector de la enfermedad.

“Después de cada lluvia es importante revisar el patio o el canchón y eliminar todo recipiente que acumule agua, como llantas, botellas u otros objetos, porque son los principales criaderos del mosquito”, explicó Hurtado.

