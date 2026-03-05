Minga contra chikungunya en Santa Cruz: cuándo será y qué debe hacer la población

Ante el riesgo persistente por la chikungunya y el incremento de casos de influenza, las autoridades de salud del departamento de Santa Cruz convocaron a la población a participar este fin de semana en una minga departamental para la eliminación de criaderos de mosquitos en diferentes distritos de la capital cruceña.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, informó que, aunque los contagios de chikungunya muestran una desaceleración, la enfermedad aún no está controlada, especialmente mientras continúen las lluvias.

“La última semana epidemiológica hemos tenido un descenso de casos, ha habido una desaceleración, pero esto de ninguna manera significa que se haya controlado la enfermedad”, explicó Hurtado.

Por esta razón, las autoridades decidieron organizar una minga con la participación de instituciones y vecinos para eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor.

“Este fin de semana estamos organizando una minga con todas las instituciones del pueblo cruceño para poder contener y controlar esta enfermedad, porque mientras continúen las lluvias vamos a seguir con el riesgo de enfermarnos por chikungunya”, agregó.

Santa Cruz enfrenta una sindemia

El epidemiólogo advirtió que el departamento atraviesa actualmente una sindemia, es decir, la circulación simultánea de más de una enfermedad que afecta a la población.

Mientras los contagios de chikungunya han entrado en una meseta con leve descenso, los casos de influenza registran un aumento acelerado.

“La enfermedad de la influenza ha empezado su ascenso brusco. La anterior semana hemos tenido 170 casos, mientras la chikungunya ha entrado en una meseta”, indicó.

Ante este escenario, Hurtado insistió en la importancia de la vacunación contra la influenza, aunque lamentó que las dosis aún no hayan llegado al departamento. “No hay vacunas. Estamos esperando las vacunas. Si vacunamos en abril o mayo, estaremos vacunando cuando pase ya la epidemia”, señaló.

Cómo diferenciar influenza y chikungunya

Las autoridades también pidieron a la población prestar atención a los síntomas para evitar confusiones entre ambas enfermedades.

Según Hurtado, los principales signos de la influenza son:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Secreción nasal o congestión

En cambio, la chikungunya se caracteriza por fiebre alta repentina y dolores intensos en las articulaciones, que pueden prolongarse durante meses, además de cansancio extremo y, en algunos casos, erupciones en la piel.

De acuerdo con el reporte epidemiológico actualizado al 5 de marzo, en Santa Cruz se han confirmado 4.345 casos positivos de chikungunya. Además, las autoridades reportan 32 personas internadas, de las cuales cinco se encuentran en terapia intensiva.

Hurtado también informó que tres recién nacidos que contrajeron la enfermedad a través de sus madres se encuentran recuperados. “Hoy están totalmente recuperados y pronto se les dará de alta, gracias al trabajo que realizan nuestros hospitales”, destacó.

En cuanto a la influenza, el departamento registra 395 casos confirmados y dos personas fallecidas.

Las autoridades explicaron que la minga se desarrollará durante el fin de semana en diferentes zonas de la ciudad.

Sábado: distritos municipales 2, 5 y 6

Domingo: distritos municipales 6 y 11

Durante estas jornadas se pide a los vecinos sacar objetos que puedan acumular agua, como llantas, botellas, baldes, plásticos o juguetes, ya que estos se convierten en criaderos del mosquito.

