Salud

Santa Cruz reporta 8 muertes y 165 casos positivos de coqueluche

Tres bebés se encuentran actualmente internados. Entre ellos, destaca un pequeño de tan solo un mes de edad que permanece en terapia intensiva.

Charles Muñoz Flores

08/08/2025 11:43

FOTO: Imagen referencial. Tomada de internet.
Santa Cruz, Bolivia

El coqueluche, o tos ferina, cobró la vida de ocho niños y mantiene hospitalizados a tres bebés, dos de ellos en el Hospital de Niños y el otro en el Hospital Japonés de Santa Cruz, uno de ellos está en terapia intensiva.

El Sedes confirmó un total de 165 casos positivos de coqueluche en el departamento cruceño, un incremento que genera alarma por la vulnerabilidad de los lactantes, especialmente aquellos que aún no han recibido la vacuna correspondiente. Entre los hospitalizados está un bebé de apenas un mes de nacido, quien por su corta edad no pudo ser inmunizado, y ahora lucha contra la enfermedad en cuidados intensivos.

Noticia en desarrollo... 

