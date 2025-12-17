Colegio Médico advierte sobre nueva variante K de influenza y pide reforzar la prevención

Las autoridades de salud recomiendan vacunarse contra la influenza, mantener medidas de bioseguridad y acudir a un centro médico ante los primeros síntomas de gripe.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, advirtió sobre la circulación del virus de influenza A (H3N2) en el país, tras confirmarse un caso en Santa Cruz y reportarse 14 sospechosos a nivel nacional.
El caso confirmado corresponde a la variante K del virus (H3N2), considerada de mayor virulencia y capacidad de contagio, lo que llevó a declarar alerta naranja en Santa Cruz.
“En este momento tenemos 14 casos sospechosos en investigación y un caso confirmado en Santa Cruz, lo que obliga a activar protocolos de alerta para proteger a la población”, explicó Anzoátegui.
El representante del Colegio Médico exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de bioseguridad, con énfasis en la vacunación contra la influenza, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.
También recomendó:
Evitar aglomeraciones
Reducir el contacto físico
Lavarse las manos o usar alcohol en gel
Utilizar barbijo en espacios cerrados o concurridos
Anzoátegui pidió a la población acudir tempranamente a centros de salud ante los primeros síntomas, con el fin de evitar complicaciones y cortar la cadena de contagios.
