Colegio Médico advierte sobre nueva variante K de influenza y pide reforzar la prevención

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, advirtió sobre la circulación del virus de influenza A (H3N2) en el país, tras confirmarse un caso en Santa Cruz y reportarse 14 sospechosos a nivel nacional.

El caso confirmado corresponde a la variante K del virus (H3N2), considerada de mayor virulencia y capacidad de contagio, lo que llevó a declarar alerta naranja en Santa Cruz.

“En este momento tenemos 14 casos sospechosos en investigación y un caso confirmado en Santa Cruz, lo que obliga a activar protocolos de alerta para proteger a la población”, explicó Anzoátegui.

El representante del Colegio Médico exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de bioseguridad, con énfasis en la vacunación contra la influenza, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

También recomendó:

Evitar aglomeraciones

Reducir el contacto físico

Lavarse las manos o usar alcohol en gel

Utilizar barbijo en espacios cerrados o concurridos

Anzoátegui pidió a la población acudir tempranamente a centros de salud ante los primeros síntomas, con el fin de evitar complicaciones y cortar la cadena de contagios.

