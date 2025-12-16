Un vídeo que se volvió viral en redes sociales y encendió las alertas sobre los riesgos que enfrentan los viajeros al interactuar con fauna silvestre sin el conocimiento adecuado. Un turista británico se grabó con una pequeña criatura marina en una playa de Filipinas, sin saber que se trataba de uno de los animales más venenosos del planeta.

Según informó el portal RT en Español, el protagonista es Andy McConnell, historiador y escritor de 72 años, quien se encontraba documentando su viaje cuando observó a un grupo de niños manipulando al animal en la orilla del mar. Sin conocer el peligro, decidió imitar la escena y posar para una fotografía.

La criatura era un pulpo de anillos azules (Hapalochlaena lunulata), considerado el invertebrado más venenoso del mundo. Este animal contiene tetrodotoxina, una toxina extremadamente potente que puede provocar parálisis en pocos minutos y no cuenta con antídoto.

El Instituto Australiano de Ciencias Marinas advierte que sus picaduras suelen ser indoloras, lo que incrementa el riesgo, ya que muchas personas no buscan atención médica inmediata. El caso reabre el debate sobre la importancia de la precaución y la información al momento de viajar y tener contacto con especies silvestres.



