Una tragedia sin igual sacudió a las familias en Antioquia, donde un grupo de estudiantes de grado 11 perdió la vida cuando el bus en el que viajaban cayó más de 40 metros al vacío en la vía que conecta Remedios y Zaragoza, durante el regreso de una excursión a Coveñas.

En medio del dolor de las familias por la pérdida de 16 jóvenes y la angustia por los heridos, se ha dado a conocer un video grabado en los momentos previos al accidente. En este, se observa la felicidad y el ambiente de celebración entre los jóvenes, quienes disfrutaban de lo que parecía ser una despedida festiva, sin imaginar que sería la última.

La tragedia ocurrió horas después de la grabación, cuando el bus, que transportaba a los estudiantes de regreso a Antioquia, Colombia, cayó al abismo en la peligrosa carretera entre Remedios y Zaragoza. Según las autoridades encargadas de la emergencia, el accidente dejó 17 muertos y 20 heridos, varios de ellos con lesiones graves. Los equipos de rescate trabajaron de manera intensiva para socorrer a las víctimas, algunas de las cuales continúan recibiendo atención médica especializada.

El conductor y la hipótesis del microsueño

El conductor del vehículo, Jonathan Alexánder Taborda, de 27 años, fue identificado como el responsable del trayecto que terminó en tragedia. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor podría haber sufrido un microsueño, lo que le habría hecho perder el control del bus al no realizar el cambio de dirección en una curva peligrosa.

Esta hipótesis se encuentra aún sujeta a más pruebas, mientras las autoridades siguen investigando las causas del siniestro y recabando información para esclarecer todos los detalles del accidente.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play