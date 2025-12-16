La situación de Gianina García Troche, pareja del narcotraficante Sebastián Marset, vuelve a generar preocupación y polémica. Desde la prisión militar de Viñas Cue, en Paraguay, la mujer denunció graves problemas de salud y aseguró que no recibe la atención médica necesaria.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, García Troche relató que sufre convulsiones recurrentes, tiene hematomas en todo el cuerpo y teme por su vida. “No aguanto más, me quieren matar”, afirmó entre llantos durante una videollamada, que —según aclaró— estaba autorizada.

La imputada recordó que días atrás fue internada en terapia intensiva, aunque aseguró que permaneció menos de 24 horas en el hospital y que el sábado volvió a convulsionar en cuatro oportunidades. “Tengo toda la frente marcada, estoy con una vía y nadie me evacúa”, denunció.

García Troche afirmó que los estudios médicos revelarían un daño cerebral, pero sostuvo que esta información estaría siendo ocultada. “Mis estudios salieron mal. Tengo quistes, el encefalograma está mal y convulsiono incluso dormida”, aseguró.

Además, denunció siete meses de aislamiento, problemas de presión arterial y condiciones extremas de reclusión. “No tengo aire acondicionado, no tengo televisión. ¿Quién soy para estar así? ¿Una asesina, una terrorista?”, reclamó.

En el video, también reiteró que ya no mantiene una relación con Sebastián Marset, algo que había declarado previamente ante la Justicia paraguaya. “Desde el día que me entregué, no estoy más con él. Perdí mi familia y mis hijos sufren”, expresó.

Mientras tanto, el caso sumó un nuevo episodio: militares paraguayos interceptaron un celular que el hermano de la imputada, Federico García Troche, intentó ingresarle oculto dentro de un termo para tereré, junto a otros alimentos.

El teléfono fue detectado durante un control de seguridad y el hecho fue puesto en conocimiento de la jueza Rosario Montanía, quien ahora deberá evaluar las medidas correspondientes.

La situación de García Troche continúa generando controversia, tanto por su estado de salud como por las irregularidades detectadas en su entorno cercano, mientras avanzan las investigaciones por narcotráfico y lavado de activos.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play