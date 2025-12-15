Buenas noticias para el bolsillo: celulares y tecnología bajan de precio en La Paz

La cotización del dólar en el mercado paralelo continúa a la baja y su impacto ya comienza a sentirse en algunos productos importados. En los galpones de la avenida Buenos Aires, en La Paz, comerciantes reportan una reducción en los precios de celulares de alta gama y otros artículos tecnológicos.

Según los vendedores, varios modelos premium registraron rebajas significativas en las últimas semanas, una tendencia que también alcanza a productos de línea blanca y tabletas.

“Los celulares de alta gama también están bajando. Algunos equipos que antes costaban 8.000 bolivianos, ahora se encuentran por 5.000 y algo”, comentó uno de los comerciantes del sector.

Incluso teléfonos cuyo precio superaba los 10.000 bolivianos muestran descensos importantes.

“Por ejemplo, el S25 Ultra estaba alrededor de 13.000 bolivianos, ahora se vende aproximadamente en 9.500”, explicó el vendedor.

Las tabletas también ganaron protagonismo en las ventas, especialmente por la cercanía de las fiestas de fin de año.

“Antes estaban cerca de 2.000 bolivianos, ahora se consiguen por 1.600 aproximadamente. Todo se maneja en dólares y trabajamos con el tipo de cambio”, añadió.

Los comerciantes no descartan que, si la tendencia del dólar continúa, los precios puedan seguir ajustándose, generando mayor movimiento comercial de cara a la temporada navideña.

