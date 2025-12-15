Anciana de 84 años fue asesinada y enterrada por su nieta y su pareja

Una mujer de 84 años, identificada como Gilda, fue hallada asesinada a golpes y enterrada en el patio de su propia casa en Shangrilá, localidad de Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay. Su desaparición había sido reportada por su propia nieta el sábado 9 de diciembre, aunque los relatos de la joven resultaron inconsistentes y despertaron sospechas.

Tras recibir la denuncia, la policía inspeccionó la vivienda y encontró rastros de sangre y el bastón de la anciana, lo que generó indicios de un posible homicidio. Gilda vivía en la casa con su nieta, la pareja de esta y un tercer hombre. Vecinos relataron que la anciana vivía con temor, ya que las personas con las que convivía consumían drogas y había colocado una reja en su dormitorio para protegerse.

Durante la búsqueda, que incluyó la utilización de un helicóptero, los investigadores exploraron los alrededores de la vivienda y un lago cercano. Finalmente, uno de los implicados indicó el lugar exacto donde estaba enterrada la mujer.

Imputaciones y medidas cautelares

El fiscal de Ciudad de la Costa, Ignacio Montedeocar, solicitó la imputación por homicidio muy especialmente agravado para la nieta y su pareja. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación.

El tercer implicado fue imputado por receptación agravada, por haber retenido objetos de la víctima, y quedó en prisión por 90 días. La autopsia reveló que Gilda presentaba varios golpes en la cabeza y el tórax.

Reacción de los vecinos

Durante la búsqueda, vecinos describieron a Gilda como una mujer “encantadora” y destacaron su cercanía con la comunidad:

“Todos en algún momento la ayudamos a cruzar con su carrito. Todos la queríamos en el barrio. Estamos sumamente impactados con todo esto”, dijo una vecina a Telemundo (Canal 12).

Otro residente señaló que Shangrilá es un barrio tranquilo, y que nunca había ocurrido un hecho similar. La víctima vivía con su nieta, quien también tiene una hija, y se encontraba en aparente buen estado de salud, a pesar de su edad y achaques normales de la tercera edad. Según los vecinos, la mujer incluso planeaba sacar un préstamo, lo que descarta conflictos financieros significativos.

