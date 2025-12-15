Investigan triple crimen en Abapó: víctimas fueron halladas con disparos en una propiedad ganadera

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició la investigación de un triple asesinato ocurrido en una propiedad ganadera de la localidad de Abapó, en el departamento de Santa Cruz. Las víctimas, una pareja y un trabajador, fueron encontradas sin vida en el patio del predio, heridas de arma de fuego.

Según fuentes policiales, el presunto autor del crimen habría huido utilizando la camioneta del propietario, la cual fue posteriormente abandonada a unos 20 kilómetros del lugar. Las autoridades trabajan en determinar la identidad del sospechoso y el posible móvil del hecho.

Los cuerpos serán trasladados en las próximas horas a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras que el Ministerio Público y la Policía continúan las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Se espera un informe oficial en las próximas horas que detalle las diligencias realizadas y los avances en la investigación.

