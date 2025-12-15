TEMAS DE HOY:
Nemesia Achacollo Accidente El Alto PRIVADO DE LIBERTAD

29ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan triple crimen en Abapó: víctimas fueron halladas con disparos en una propiedad ganadera

Según fuentes policiales, el presunto autor del crimen habría huido utilizando la camioneta del propietario, la cual fue posteriormente abandonada a unos 20 kilómetros del lugar.

Charles M. Flores

15/12/2025 17:56

Investigan triple asesinato en Abapó. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició la investigación de un triple asesinato ocurrido en una propiedad ganadera de la localidad de Abapó, en el departamento de Santa Cruz. Las víctimas, una pareja y un trabajador, fueron encontradas sin vida en el patio del predio, heridas de arma de fuego.

Según fuentes policiales, el presunto autor del crimen habría huido utilizando la camioneta del propietario, la cual fue posteriormente abandonada a unos 20 kilómetros del lugar. Las autoridades trabajan en determinar la identidad del sospechoso y el posible móvil del hecho.

Los cuerpos serán trasladados en las próximas horas a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras que el Ministerio Público y la Policía continúan las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Se espera un informe oficial en las próximas horas que detalle las diligencias realizadas y los avances en la investigación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD