Vehículo para trasladar cuerpos se retrasó: surgen nuevos detalles del triple asesinato en Santa Cruz

La investigación por el triple asesinato en Santa Cruz reveló nuevos elementos, entre ellos que el camión frigorífico contratado para trasladar los cuerpos se retrasó, lo que permitió a las autoridades descubrir el crimen.

Según el informe policial, los cadáveres fueron hallados impregnados con lavandina y embalados para su traslado. La intervención de la Felcc se produjo a las 00:15 del miércoles en una vivienda ubicada en la ciudad, donde se acordonó la zona y se brindó seguridad perimetral.

En el inmueble, la Policía encontró tres cuerpos no identificados envueltos en bolsas plásticas y cinta de embalaje. En la habitación principal, en planta baja, hallaron un colchón con manchas pardorojizas similares a sangre y restos en el suelo. También se encontró un combo debajo del colchón.

“Se continúan realizando labores de campo para conocer los distintos detalles de esta investigación, que es un caso bastante sensible”, señaló el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc.

De acuerdo con datos extraoficiales, dos de los aprehendidos serían hermanos contratados para desaparecer los cuerpos, quienes a su vez subcontrataron el camión que no llegó a tiempo. Incluso habrían cavado fosas para enterrarlos.

