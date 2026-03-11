Caso Fondioc: hoy se define la situación judicial de la exdirectora Elvira Parra

La exdirectora del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, se presentará este miércoles a su audiencia de medidas cautelares, en la que un juez definirá si enfrentará el proceso en libertad o bajo alguna medida restrictiva dentro del denominado caso Fondioc.

El Ministerio Público la imputó formalmente por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La investigación se centra en supuestos desembolsos irregulares autorizados durante su gestión en 2010, relacionados con recursos destinados a proyectos productivos financiados por el fondo indígena.

Dentro del mismo proceso también es investigada la exdiputada Lidia Patty, quien actualmente cumple detención preventiva mientras continúan las indagaciones sobre el manejo de los recursos del programa.

Asimismo, la exministra Nemesia Achacollo tiene una orden de aprehensión vigente y es buscada por la Policía. La Fiscalía solicitó además la activación de un sello rojo para evitar que abandone el país mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia de este miércoles será clave para definir la situación jurídica de Parra y marcar un nuevo capítulo en el caso Fondioc, uno de los procesos más emblemáticos vinculados al manejo de recursos destinados al desarrollo indígena.

Mira la programación en Red Uno Play