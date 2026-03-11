“Es mejor vivir en el futuro”: Rodrigo Paz llega a la posesión de Kast y plantea nuevo rumbo con Chile

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ya se encuentra en el Congreso Nacional de Chile, en la ciudad de Valparaíso, donde en los próximos minutos será posesionado el nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast.

Antes del inicio de la ceremonia, el mandatario boliviano afirmó que la visión de su gobierno es abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

“Nuestra voluntad es la apertura de un nuevo ciclo. Hay un pasado, hay mandatos históricos, pero también responsabilidad con el futuro. La visión de Bolivia es que siempre hay un mejor futuro que el pasado”, declaró en contacto con medios internacionales.

Paz llegó el martes a Santiago de Chile para asistir al acto de investidura de Kast, previsto para este miércoles al mediodía.

Tercer encuentro entre Paz y Kast

La ceremonia también marcará el tercer encuentro entre ambos líderes en los últimos meses.

El primer acercamiento ocurrió en enero durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Ciudad de Panamá.

El segundo se produjo el pasado fin de semana en una cumbre impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami, donde se discutió la conformación del bloque regional denominado “Escudo de las Américas”.

Integración económica y cooperación

El presidente boliviano también destacó la importancia de fortalecer los vínculos con Chile, especialmente por la presencia de miles de ciudadanos bolivianos que trabajan en ese país.

Según indicó, alrededor de 300.000 bolivianos residen en Chile, además de trabajadores temporales que se trasladan cada año para labores agrícolas en el norte chileno.

“Es gente trabajadora y honesta”, afirmó.

Paz adelantó además que sostendrá reuniones con las autoridades chilenas para impulsar acuerdos comerciales y proyectos de integración regional.

En ese marco, señaló que su gobierno busca fortalecer la cooperación económica entre Bolivia, Chile y Brasil, y confirmó que la próxima semana viajará para reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Queremos juntar Estado con Estado, pero también dar mayor importancia a la relación entre privados. Que los gobiernos ayuden a que fluya el comercio y la economía”, sostuvo.

Un momento clave para la relación bilateral

El acercamiento entre Paz y Kast genera expectativa debido a que Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas plenas desde hace casi medio siglo, a pesar de compartir más de 800 kilómetros de frontera.

Antes de ganar las elecciones presidenciales, Kast había manifestado públicamente su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia y avanzar en áreas como la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo.

Durante su campaña, el ahora mandatario chileno señaló que un eventual gobierno suyo impulsaría una mayor coordinación bilateral para enfrentar problemas como la inmigración ilegal, el contrabando y el narcotráfico.

