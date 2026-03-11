Sirepre permitirá conocer resultados preliminares en Cochabamba en las primeras dos horas

El director departamental del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Cochabamba, Sergio Soria Camacho, informó que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) permitirá contar con un primer panorama de los resultados electorales en el departamento dentro de las primeras dos horas después de concluido el escrutinio de votos.

Explicó que se realizó la primera prueba piloto del sistema y de la aplicación móvil que permitirá transmitir las actas electorales desde los recintos de votación rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

“Hoy estamos realizando la primera prueba piloto de lo que es el sistema y la aplicación móvil que va a permitir transmitir los resultados del Sirepre. Previamente ya hemos capacitado a 1.371 personas en el uso de esta herramienta”, señaló Soria.

Durante esta etapa, los operadores de transmisión realizarán el envío de actas de prueba para verificar el funcionamiento del sistema y detectar posibles fallas antes de la jornada electoral.

Mencionó que una segunda prueba piloto se realizará la próxima semana para ajustar todos los detalles y garantizar que el sistema funcione correctamente el día de las elecciones subnacionales.

Resultados en dos horas

Soria destacó que, gracias a la cobertura de internet en la mayor parte del departamento, se espera tener un panorama preliminar de los resultados en un corto tiempo.

“Vamos a tener resultados dentro de las primeras dos horas luego del escrutinio de votos. Alrededor del 90% del departamento nos permitirá tener un pantallazo bastante claro en ese tiempo”, indicó.

El sistema funcionará mediante la captura digital de las actas electorales una vez que los jurados concluyan el conteo de votos. Posteriormente, los operadores del Sirepre enviarán las imágenes al centro de datos para su procesamiento.

Amplio despliegue logístico

Para este proceso se desplegará personal en los 835 recintos electorales del departamento, donde funcionarán 6.194 mesas de sufragio.

En cada recinto habrá un operador encargado de transmitir las actas correspondientes a la elección de gobernador y de alcaldes municipales.

Soria explicó que la información será enviada directamente a un centro de datos independiente del cómputo oficial, lo que permitirá ofrecer resultados preliminares rápidos a la población.

“Esta herramienta permite transparentar el proceso y dar certidumbre a la población. El resultado oficial lo darán los tribunales electorales, pero el Sirepre permite tener un panorama preliminar más rápido”, explicó.

El despliegue también incluye brigadas técnicas y personal de apoyo, además de vehículos contratados para trasladar a los operadores a todos los municipios del departamento, incluidos aquellos lugares de difícil acceso donde el personal deberá ingresar incluso días antes de la votación.

Mira la programación en Red Uno Play