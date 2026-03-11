El candidato Eynar Viscarra propone impulsar zona económica en El Alto

El candidato a la alcaldía de El Alto por Suma Por el Bien Común, Eynar Viscarra, presentó parte de su plan de gobierno y aseguró que su principal propuesta es convertir a la ciudad en una zona económica especial para impulsar la producción y la generación de empleo.

El aspirante señaló que su propuesta busca atraer inversión nacional e internacional mediante un régimen productivo que permita industrializar la economía alteña.

“Queremos declarar a El Alto como una zona económica especial para traer inversión, producir y exportar. Tenemos la mano de obra y la cadena productiva que otras ciudades no tienen”, afirmó.

Vizcarra explicó que el proyecto contempla ordenar el desarrollo económico de la ciudad a partir de tres pilares: formación técnica y profesional, certificación institucional para exportaciones y organización de los sectores productivos.

“El Alto tiene que empezar a competir en el mundo. Tenemos gremiales, artesanos, productores, importadores y exportadores; esa cadena productiva completa no la tiene ninguna ciudad”, sostuvo.

El candidato también cuestionó la actual gestión municipal y señaló que existen deficiencias administrativas que han impedido resolver problemas estructurales de la urbe.

PROPUESTAS

Entre sus propuestas destacó un plan integral de pavimentación para mejorar el estado de las calles, que actualmente presentan baches y deterioro en varios distritos.

En el área educativa planteó la implementación de comedores escolares, programas de desayuno nutricional y la creación de becas para que jóvenes alteños puedan estudiar en el exterior mediante convenios internacionales.

El candidato también propuso fortalecer la seguridad ciudadana con mayor equipamiento policial, instalación de cámaras y ampliación del alumbrado público.

Mira la programación en Red Uno Play