Salida de Irán del Mundial 2026 abre interrogantes: ¿beneficia a Bolivia?

El anuncio de salida de la Selección de fútbol de Irán de la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivada por tensiones geopolíticas y restricciones de ingreso a Estados Unidos, ha generado especulaciones sobre qué selección podría ocupar su lugar en el torneo.

Aunque todavía no existe una decisión oficial de la FIFA, varios escenarios se analizan en caso de que el equipo asiático no participe en la competición.

Selecciones asiáticas serían las primeras beneficiadas

El escenario más probable es que la plaza permanezca dentro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En ese caso, selecciones como la Selección de fútbol de Irak aparecen como las principales candidatas para ocupar el lugar, debido a su posición en las eliminatorias asiáticas.

Otra opción sería la Selección de fútbol de Emiratos Árabes Unidos, que también se encuentra entre los equipos que buscan la clasificación en la región.

¿Podría beneficiarse Bolivia?

Un escenario menos probable, pero posible, sería que la FIFA decida redistribuir la plaza mediante el repechaje internacional.

En ese caso, selecciones que peleen esos cupos, como la Selección de fútbol de Bolivia o la Selección de fútbol de Surinam, podrían verse favorecidas si se abre un camino más directo hacia la clasificación.

Sin embargo, esta opción dependería de una decisión administrativa especial del organismo rector del fútbol mundial.

Impacto geopolítico

La eventual ausencia de Irán también tendría implicaciones diplomáticas y logísticas para el país anfitrión.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podría enfrentar tensiones políticas si el equipo iraní participara, debido a las relaciones entre Washington y Teherán.

Un escenario aún sin confirmación

Aunque Irán ya había asegurado su clasificación deportiva, la situación política internacional ha generado la dura decisión sobre su presencia en el torneo.

Por ahora, la FIFA no ha anunciado medidas oficiales, por lo que cualquier cambio en las plazas del Mundial 2026 dependerá de decisiones futuras del organismo.

