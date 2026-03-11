La selección femenina iraní se encuentra en Malasia sin integrantes asiladas en Australia

La selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que algunas integrantes optaran por quedarse en Australia a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en plena guerra en Irán.

«La Confederación Asiática de Fútbol brindará todo el apoyo necesario al equipo durante su estancia (en Malasia) hasta que se confirmen los preparativos de su próximo viaje», apuntó a EFE un portavoz del organismo, sin especificar cuál es el próximo destino.

Por su parte, según la agencia malasia Bernama, que cita a un empleado de la Embajada de Irán en Kuala Lumpur, las deportistas llegaron a Malasia en la mañana de hoy y se espera que regresen a Irán en una fecha desconocida.

«Quieren regresar a casa», dijo el miembro de la legación iraní, según Bernama, quien añadió que el viaje de vuelta está sujeto a la disponibilidad de vuelos y la reapertura del espacio aéreo iraní, cerrado desde el inicio de la guerra.

Las jugadoras iraníes Zahra Sarbali (izq.) y Fatemeh Pasandideh en acción durante el partido del Grupo A de la Copa Asiática Femenina de la AFC entre Irán y Filipinas en el Estadio Gold Coast, Gold Coast, Australia

EFE se ha intentado poner en contacto con la Embajada de Irán en Malasia, sin respuesta por el momento.

Las futbolistas, que partieron la noche del martes en un vuelo desde la ciudad australiana de Sídney, se encuentran en un hotel de Kuala Lumpur, dijo el portavoz de la confederación asiática.

El representante de la confederación asiática remarcó que priorizan «el bienestar y la seguridad» de las jugadoras, e instan a los medios de comunicación a respetar la privacidad de las componentes del equipo.

Una de las futbolistas cambia de opiniónSu llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce mientras una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que habían aceptado protección humanitaria en Australia tras disputar la Copa de Asia, cambiara de opinión.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, dijo este miércoles que la mujer se puso en contacto con la Embajada de Irán en Australia para solicitar ser recogida, lo que provocó que se revelara la ubicación en la que se encontraba, hasta entonces mantenida en secreto por motivos de seguridad.

Burke indicó que, tras conocerse esa decisión, las otras jugadoras que desean permanecer en Australia fueron trasladadas «de inmediato» a otro lugar para garantizar su seguridad.

Visados humanitariosEl martes, cinco futbolistas expresaron inicialmente su deseo de permanecer en Australia por motivos de seguridad y recibieron visados humanitarios. Posteriormente, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico aceptaron también la oferta de protección.

La situación de las futbolistas iraníes había generado preocupación después de que no cantaron el himno nacional en su primer partido del torneo, lo que provocó críticas desde la televisión estatal iraní, calificándolas de «traidoras» en tiempos de guerra.

El Brisbane Roar, un club de la A-League, la máxima categoría del fútbol en Australia, ha «abierto las puertas» a las jugadoras de la selección femenina de Irán.

Trump le dice a Infantino que la selección iraní será «bienvenida» en el MundialEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantiza la presencia de la selección iraní en el Mundial 2026, que comenzará dentro de poco más de tres meses, según ha afirmado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se reunió con el martes con el mandatario estadounidense.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

