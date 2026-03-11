1.400 policías serán desplegados para resguardar visita del rey Felipe VI

El Gobierno desplegará al menos 1.400 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante la visita de dos días del rey de España, Felipe VI, quien arribará este miércoles a Bolivia.

Un contingente de unidades de inteligencia, Tránsito, Bomberos y la Unidad Especial de Seguridad de Dignatarios de Estado será desplegado para resguardar la visita oficial del monarca español, quien llegará a las 18:00 al aeropuerto internacional de El Alto.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que el operativo contempla el desplazamiento de 1.400 efectivos policiales durante los dos días que permanecerá el monarca en el país.

“El rey de España estará en suelo boliviano dos días y para ello se ha planificado el despliegue de 1.400 efectivos policiales desplazados para garantizar la seguridad de una persona tan importante de talla mundial”, afirmó la autoridad.

Para la primera jornada se destinarán al menos 750 policías que se encargarán de establecer diferentes cordones de seguridad, además del control del transporte y la vigilancia en los alrededores de los lugares donde se desarrollará la agenda oficial.

Tras su arribo al aeropuerto de El Alto, el monarca será trasladado en una cápsula de seguridad en caravana hacia un hotel ubicado en la zona sur de La Paz, donde pernoctará bajo resguardo policial.

Montaño explicó que, debido a la relevancia de la visita, se establecerán varios anillos de seguridad y se prevé realizar cortes temporales de vías en función de las rutas de contingencia que se utilicen para el traslado de la delegación.

Para el jueves está previsto que el rey sostenga un desayuno de trabajo con empresarios españoles y bolivianos. Posteriormente, a las 11:00, será recibido por el presidente y el gabinete de ministros en el Palacio Quemado, ubicado en la plaza principal de la ciudad.

La agenda oficial también contempla reuniones bilaterales en la Cancillería de Bolivia y un almuerzo de trabajo en el Palacio de Gobierno.

Una vez concluida su agenda, alrededor de las 17:00 del jueves, el rey será trasladado nuevamente al aeropuerto internacional de El Alto para su salida del país, donde también se activarán los cordones de seguridad establecidos para el operativo.

