¿Se avecina un sur? Así estará el tiempo en Santa Cruz este miércoles y en los próximos días

El ingreso de un frente con vientos del sur marcará el comportamiento del clima en el departamento de Santa Cruz durante los próximos días, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’.

De acuerdo con el pronóstico, no se descartan precipitaciones durante este miércoles 11 y viernes 13 de marzo. En tanto, para la madrugada del jueves 12 se prevé el ingreso de vientos provenientes del sur, fenómeno conocido en la región como ‘sur’.

Para el fin de semana se anticipa una leve mejoría en las condiciones climáticas. Desde el sábado las lluvias perderán intensidad y pasarán a presentarse en forma de chubascos y precipitaciones dispersas. Sin embargo, el viento volverá a cambiar de dirección y soplará desde el norte con ráfagas de fuerte intensidad.

Otro factor a considerar será la humedad, que elevará la sensación térmica hasta cinco grados por encima de la temperatura ambiente, generando un ambiente más sofocante.

Temperaturas por región

Las temperaturas máximas estimadas variarán según la región del departamento.

En la capital cruceña, la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se prevé una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de hasta 30 °C.

Los vientos serán del norte con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, principalmente durante el fin de semana. Los cielos se mantendrán entre mayormente nublados y parcialmente cubiertos, con lluvias hasta el viernes y chubascos desde el sábado.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y 27 °C de máxima. Los vientos del norte podrían alcanzar ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente durante el fin de semana. Las lluvias también se presentarán hasta el viernes, dando paso luego a chubascos.

En la región de la Cordillera, se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de hasta 32 °C. Las ráfagas de viento del norte podrían llegar a 40 kilómetros por hora, con mayor intensidad en municipios como Cabezas y Charagua. Las precipitaciones persistirán hasta el viernes y posteriormente se presentarán de manera dispersa.

En la Chiquitania, el pronóstico indica temperaturas entre 22 °C y 33 °C. Los vientos del norte podrían alcanzar ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, con mayor intensidad en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Las lluvias se mantendrán hasta el viernes y luego se transformarán en chubascos aislados.

