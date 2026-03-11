Con frazadas y banquillos: así esperan pacientes atención en el Oftalmológico de La Paz

Más de medio centenar de personas formaron filas desde la madrugada de este miércoles en inmediaciones del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ubicado en el complejo de Miraflores en La Paz, con la esperanza de conseguir atención médica.

La situación ocurre pese a que la institución anunció que las consultas ahora deben programarse previamente.

La fila se extendía desde el ingreso principal del centro médico, donde varias personas aguardaban con banquillos, frazadas y ropa abrigada para soportar las bajas temperaturas de la mañana.

En el ingreso del instituto se colocaron banners informativos que indican que las consultas deben programarse en la ventanilla de admisión.

Según el aviso, la programación de consultas nuevas se realiza entre las 07:00 y las 15:00.

Sin embargo, en la práctica los pacientes continúan llegando desde la madrugada para intentar asegurar un espacio en la atención.

Pacientes aún deben acudir al lugar

Uno de los usuarios que aguardaba en la fila explicó que, pese al nuevo sistema, todavía deben presentarse en el centro médico para obtener una ficha.

“Tengo que sacar mi ficha y recién programar para mañana”, relató.

El reporte también evidenció que varias personas no solo provienen de la ciudad de La Paz, sino también de otras regiones del país.

Esto incrementa la cantidad de pacientes que buscan atención especializada en oftalmología en este centro de salud.

