El Alto: Vecinos recuperan sede social y cancha vecinal

Vecinos de la zona Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto, ingresaron la noche de este martes a la sede social y a la cancha del barrio para recuperar estos predios municipales. 

Juan Marcelo Gonzáles

10/03/2026 20:59

Foto: Captura de video
El Alto

Vecinos de la zona Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto, ingresaron la noche de este martes a la sede social y a la cancha del barrio para recuperar estos predios municipales, que según denunciaron habrían sido administrados por una persona que no cuenta con representatividad dentro de la zona.

Los habitantes del sector señalaron que la medida se tomó tras varios conflictos con una mujer que, aseguran, se habría autonombrado presidenta de la zona, pese a que los vecinos no la reconocen como autoridad.

Según los denunciantes, el anterior presidente del barrio, Walter Alave, falleció recientemente, situación que habría sido aprovechada para intentar asumir la representación de la zona.

Denuncian intervención irregular

Los vecinos también acusaron a la subalcaldesa del Distrito 1 de haber intervenido en el lugar y de presuntamente permitir el ingreso al predio rompiendo candados junto a la persona que señalan como falsa dirigente.

“Han venido a allanar nuestros predios con una señora que dice ser presidenta, pero nosotros no la hemos elegido”, manifestó uno de los vecinos.

Asimismo, indicaron que cuentan con documentación y pruebas que respaldarían su denuncia y anunciaron que el caso será presentado ante instancias de transparencia para iniciar acciones legales.

Reclaman respeto a la organización vecinal

Durante la intervención, los vecinos realizaron un levantamiento de activos con la presencia de un notario de fe pública, con el objetivo de verificar los bienes que existen dentro de la sede social y el campo deportivo.

Los habitantes también denunciaron que algunos activos donados anteriormente, entre ellos equipamiento entregado por Entel, ya no se encontrarían en el lugar.

 

