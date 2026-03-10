“No hay medicamentos ni jeringas”: padres de pacientes denuncian crisis en el Hospital de Niños

Padres de familia de pacientes internados en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez denunciaron una serie de deficiencias en la atención médica, infraestructura e insumos dentro del centro hospitalario. Aseguran que, ante la falta de espacios, algunos menores están siendo atendidos incluso en los pasillos del hospital.

Según los testimonios de las madres y padres que permanecen junto a sus hijos durante la internación, el hospital enfrenta escasez de medicamentos, personal médico e insumos básicos, además de problemas en los servicios esenciales.

“Realmente aquí no hay medicamentos, personal, el aire acondicionado no sirve, los baños no sirven, apenas hay uno, no hay agua”, relató una madre de familia que permanece en el hospital acompañando a su hijo.

Otra madre señaló que la condición de su hija habría empeorado debido a la demora en recibir atención especializada.

“Lamentablemente mi niña empeoró por esperar a un especialista que baje a atenderla. Ayer el médico me dijo que otra vez estaba infectada del pulmón y la garganta. Las mamás vivimos acá esperando que los especialistas bajen a atender a nuestros niños”, expresó con preocupación.

Las familias también denuncian que, ante la falta de medicamentos en el hospital, deben comprar las recetas por su cuenta, lo que representa un gasto difícil de cubrir para muchos.

“Ahora tenemos que comprar las recetas por fuera. Estoy cansada, no tengo dinero para comprar más medicamentos. Siento impotencia y rabia porque nos han abandonado las autoridades. Las ampollas cuestan entre 80, 90 y hasta 100 bolivianos”, manifestó otra madre.

En algunos casos, los familiares aseguran haber tenido que endeudarse para adquirir los medicamentos necesarios para sus hijos. “Ayer me pidieron unos medicamentos que no hay en el hospital y tuve que buscarlos por afuera. Me han prestado 400 bolivianos y tengo que devolverlos. Vengo de Paurito y soy de escasos recursos”, contó otra mujer.

Ante esta situación, los padres piden a las autoridades de salud atender con urgencia las carencias que atraviesa el hospital.

“A las autoridades les pedimos que doten de los medicamentos que se necesitan, porque si no ¿qué vamos a hacer con los pacientes? No hay ni jeringas, no hay nada en este hospital”, dijo una madre.

Las familias esperan que las autoridades competentes se pronuncien y brinden soluciones ante las múltiples falencias denunciadas dentro del hospital pediátrico.

