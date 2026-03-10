Pacientes con cáncer denuncian escasez de medicamentos oncológicos en Cochabamba

Pacientes con cáncer de Cochabamba denunciaron la falta de medicamentos oncológicos en establecimientos de salud y pidieron al Ministerio de Salud agilizar los procesos de compra para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La representante de pacientes con cáncer, Carla Claure Vargas, informó que la escasez se prolonga desde hace al menos dos meses, situación que ha obligado a varias pacientes a comprar sus propios medicamentos para no suspender sus terapias.

“Son dos meses ya que las pacientes se están comprando los medicamentos, algunas porque no pueden esperar mucho tiempo sin recibir el tratamiento”, explicó.

Claure advirtió que interrumpir los tratamientos puede provocar graves consecuencias en la salud de las pacientes.

“Para muchas de ellas no recibir el tratamiento conlleva a que el cuerpo haga resistencia y esto hace que el cáncer siga avanzando. Incluso puede hacer que pasen directamente a cuidados paliativos”, señaló.

De acuerdo con los datos proporcionados por la representante, actualmente alrededor de 800 pacientes reciben tratamiento oncológico en el departamento, aunque al menos 70 casos requieren medicamentos con urgencia.

Asimismo, cuestionó que la alternativa de compra mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) no resolvería el problema debido al alto costo de los fármacos.

“El ANPE permite gastar entre 20 mil y 30 mil bolivianos, pero un medicamento oncológico puede costar entre 9.700 y 18 mil bolivianos. No alcanza para la cantidad de pacientes”, afirmó.

Claure explicó que una licitación para adquirir estos medicamentos puede tardar hasta tres meses, debido a las distintas etapas administrativas, como la convocatoria, apertura de sobres, revisión de propuestas, posibles impugnaciones y la firma de contratos antes de concretar la compra.

Ante la falta de una solución inmediata, las pacientes y sus familias realizan actividades solidarias para recaudar fondos.

“Estamos haciendo rifas, vendiendo comidas y desayunos para recaudar dinero para los medicamentos”, indicó.

Las pacientes también pidieron al Ministerio de Salud agilizar el desembolso de recursos para garantizar la compra de los fármacos y evitar que más personas vean interrumpidos sus tratamientos.

“Ya no sabemos qué hacer. Es triste ver a pacientes oncológicas irse porque solo tenemos promesas. Las que sufren son las pacientes”, lamentó Claure.

