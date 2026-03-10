TEMAS DE HOY:
Encuentran a un Feto Violencia a la Mujer robo camioneta

Bloqueo en Yapacaní cumple su segundo día y deja varios vehículos varados

La medida de presión fue instalada por productores de arroz y soya que rechazan el decreto que permite la importación de granos de soya sin arancel hasta 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/03/2026 7:49

Varios vehículos están varados en la zona de Yapacaní por el bloqueo que productores llevan adelante
Santa Cruz, Bolivia

Pequeños productores de arroz y soya instalaron un bloqueo indefinido en el puente sobre el río Yapacaní, en la carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, una de las rutas troncales más importantes del país.

La medida de presión se inició el lunes y ya provocó largas filas de transporte pesado y vehículos particulares que permanecen varados en la zona.

La protesta se concentra en dos puntos de la ruta, uno antes del cruce del río Yapacaní y otro después del puente, en inmediaciones de la población de Santa Fe, en el municipio de San Carlos, cerca de Yapacaní.

Los movilizados rechazan el Decreto Supremo 5547, aprobado por el Gobierno, que establece arancel cero para la importación de granos de soya hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el Ejecutivo, la medida busca garantizar materia prima para la producción de aceite, torta y otros derivados, además de evitar una posible escasez o incremento de precios en el mercado interno.

Sin embargo, los productores aseguran que la norma genera competencia desleal para el sector agrícola nacional, especialmente para los pequeños productores del norte integrado de Santa Cruz, quienes afirman que la importación libre de aranceles afectará directamente sus ingresos.

Desde el punto de bloqueo, los dirigentes indicaron que la protesta no tiene plazo definido y que esperan la presencia de autoridades del área económica y productiva para instalar un diálogo que permita revisar o derogar la medida.

 

