Debate a gobernadores se realizará este miércoles en simultáneo en todo el país

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que este miércoles se llevará a cabo el primer gran debate de candidatos a gobernadores, como parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales.

Según explicó la autoridad electoral en entrevista, el debate se realizará de manera simultánea en los nueve departamentos del país y comenzará alrededor de las 21:00.

Ávila señaló que la iniciativa busca fortalecer el voto informado, permitiendo que la población conozca directamente las propuestas de los postulantes a las gobernaciones.

“El miércoles los ciudadanos podrán escuchar a sus candidatos a gobernador y conocer sus propuestas para cada departamento”, afirmó.

Confirmación de candidatos

El presidente del TSE indicó que la mayoría de los candidatos confirmó su asistencia al debate, lo que permitirá que los electores puedan comparar planteamientos y programas de gobierno. Aunque estos encuentros no son obligatorios por ley, Ávila destacó que han tenido una buena aceptación entre las organizaciones políticas.

Cómo se desarrollará el debate

Debido al número de postulantes en algunos departamentos, el debate se realizará dividido en bloques, definidos mediante un sorteo previo organizado por el Tribunal Supremo Electoral.

Durante el encuentro, los candidatos presentarán sus propuestas y también participarán en una dinámica de preguntas entre postulantes, con derecho a réplica y dúplica.

El debate tendrá una duración estimada de hasta dos horas y media, dependiendo del número de participantes.

Ejes temáticos

Ávila explicó que los ejes temáticos serán diferentes en cada región, ya que se busca abordar las necesidades específicas de cada departamento.

Los temas estarán enfocados en áreas como economía regional, salud, educación, desarrollo departamental e infraestructura, competencias propias de las gobernaciones.

El presidente del TSE invitó a la ciudadanía a seguir el debate que será transmitido por la RED UNO y conocer las propuestas de los candidatos antes de las elecciones.

Mira la programación en Red Uno Play